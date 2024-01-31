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Türkiye
İHA 31.01.2024 09:51

Bitlis buz kesti: Sarkıtlar 2 metreyi buldu

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Bitlis’in Tatvan ilçesinde de dondurucu soğuklar nedeniyle her taraf buz tutarken, çatılarda oluşan sarkıtların boyu ise 2 metreyi buldu.

Bitlis buz kesti: Sarkıtlar 2 metreyi buldu

İlçede yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Apartman ve iş yeri çatılarında oluşan sarkıtlar tehlike oluştururken, dondurucu soğuklar da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

İlçede bir caminin çatılarında oluşan buz sarkıtları 2 metreyi bulurken, vatandaşlar ise çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını düşürerek muhtemel yaralanmaların önüne geçmeye çalışıyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Tatvantika’da kar sanatı

Dondurucu soğuklardan etkilenen vatandaşlar ilçenin adını “Tatvantika” olarak değiştirdiklerini söylerken, karı sanata dönüştürmeyi de ihmal etmedi. Bir grup vatandaş, boş zamanlarını değerlendirmek için kardan aşçı yapıp önlük giydirdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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