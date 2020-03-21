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Erzurum'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz
[Fotoğraf: AA]
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük mücadele verdiği belirtildi.
Sağlıkçılara "Birlikte Başaracağız" sloganıyla destek verildiği aktarılan açıklamada, "Ülkemizin koronavirüsten korunması için büyük bir gayret ve fedakarlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Kimlik kartlarını gösteren sağlık çalışanlarımıza belediye otobüslerimiz, özel halk otobüsleri ve minibüsler ücretsiz olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca toplu taşıma araçlarının her gün belirli aralıklarla dezenfekte edildiği bildirildi.
Etiketler: ulaşım trafik Toplu taşıma sağlık çalışanı erzurumSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 16:56
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