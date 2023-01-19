Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da sağlık çalışanları gönülleri ısıttı
Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesi doktor ve personeli, temin ettikleri 91 mont ve botu ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı.
Hastane personeli, dondurucu soğukların etkili olduğu kentte "Çocuklar Üşümesin" kampanyası başlattı.
Kampanyaya katılan doktor ve hastane personelinin desteğiyle alınan 91 mont ve 91 bot, Horasan'daki 6 okulda eğitim gören maddi durumu yetersiz çocuklara gönderildi.
Horasan Devlet Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kampanyada, hastane personelimiz tarafından temin edilen 91 mont ve 91 çift botu öğrencilerimize teslim ettik. Düzenlenen kampanyanın amacı farkındalık yaratmaktır" ifadesine yer verildi.
Okul idarecileri de hastane personeline, miniklerin bedenlerinin yanı sıra gönüllerini de ısıtan hediyeler için teşekkür etti.
Etiketler: Erzurum Sosyal Yardımlar
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