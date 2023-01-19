Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, Yassıhöyük Mahallesi'nde ikinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişiyi yakaladı.
Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıcı ve delici ekipman ile tarihi eser niteliğinde 7 taş ele geçirdi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Eskişehir Kaçak Kazı
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