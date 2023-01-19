İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, Yassıhöyük Mahallesi'nde ikinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişiyi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıcı ve delici ekipman ile tarihi eser niteliğinde 7 taş ele geçirdi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.