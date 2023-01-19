Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Körfezi kirleten gemilere 44,6 milyon lira ceza kesildi
[Fotograf: DHA]
Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten iki gemiye toplam 44 milyon 642 bin 581 lira para cezası uygulandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda demirli "Atacama" isimli gemiden petrol türevi yağ sızdığı belirlendi.
Gemiye, 30 milyon 232 bin 716 lira ceza kesildi. Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
Öte yandan deniz uçağıyla yapılan denetimlerde, "AMO" isimli kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'nde petrol türevi kirliliğe sebep olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından gemiye, 14 milyon 409 bin 865 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Kocaeli Gemi Çevre Kirliliği
Son Haberler
- 15:17
- 15:10
- 15:09
- 14:56
- 14:52
Sıradaki Haber
Su zannettiği asidi içen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz