Gülşehir ilçesi Hozankaya mevkiindeki Kızılırmak kenarında bir vatandaş, balık tutarken ateş yaktı.

Yakılan ateş rüzgarın etkisiyle sazlık alana sıçradı. Balık tutmaya gelen vatandaş kendi çabaları ile çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında çok sayıda sulama boruları, sulama dinamoları, enerji nakil hattı, meyve ağaçları ve ekili yonca alanda hasar oluştu. Yaklaşık 45 dekar alan zarar gördü.

[Fotoğraf: İHA]

Ateş yakan şüpheli gözaltına alındı

Ekipler yetersiz kalınca Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri yangına müdahale etti.

Yangına sebep olan vatandaş da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangının çıkış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yangının verdiği hasar da havadan dron ile görüntülendi.

[Fotoğraf: İHA]