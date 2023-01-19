Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden yatırım danışmanlığı adı altında 72 kişinin mağdur edilerek 22 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara, Adana, İzmir, Hatay ve Muğla'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 8'i kadın 20 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerindeki aramada, çok sayıda dijital materyal, 452 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve silaha ait 44 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık Sakarya
Son Haberler
- 13:36
- 13:25
- 13:18
- 13:35
- 13:02
Sıradaki Haber
Rami Kütüphanesi'ni 113 bin 500 kişi ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz