Serik'te Burmahancı Caddesi'nde meydana gelen olayda, arkasından gelen otomobil yolda yürüyen Ramazan Daldal'a çarpıp ve durmadan yola devam etti.

Talihsiz adam, pazardan aldığı sebze ve meyveler ise yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Daldal'ın, vücudunda çıkık ve yırtık meydana geldi.

"İnsan kediye de çarpsa durur"

Ramazan Daldal, olay anında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Pazar yeri dönüşü yolun şarampol kısmında su birikintisi olduğu için yolun soluna geçmeye mecbur kaldım. Geçerim diye hesap ettim. Arkamdan gelen araç hızla bana çarpıp kaçtı. Daha sonra ben bağırınca arabanın kornasına bastı, dörtlüyü yaktı, daha da hızlandı. Sağ kolumda ve kürek kemiğimde çıkık ve yırtık olduğu tespit edildi. İnsan, kediye de çarpsa bir canlıya da vursa durur ve geçmiş olsun denilir. O zaman ben de ondan şikayetçi olmazdım."

Parçalar üzerinden sürücünün kimliğinin tespit edilmesini isteyerek şikayetçi oldu.

"Vücudumda 7 tane platin var"

Kaza sonrası durmayarak yoluna devam eden sürücüye seslenen Daldal, "Vücudumda 7 tane platin var, onlara zarar gelseydi benim ömrüm biterdi" diye tepkisini dile getirdi.

Daldal, olay yerinde çarpmanın etkisi ile araçtan düşen parçaları delil olarak topladı. Parçaları evine getiren ve gözü gibi bakan Daldal, parçalar üzerinden sürücünün kimliğinin tespit edilmesini istedi.