Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otoyola dökülen sebzeler ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yola dökülen sebzeler ulaşımın aksamasına neden oldu.
Hatay'dan İstanbul'a sebze taşıyan A.Z. idaresindeki plakalı tır, hatalı sollama yapan tıra çarpmamak için manevra yaptı.
Manevra nedeniyle savrulan tırın dorsesindeki sebze çuvalları ile kasalar, yola döküldü.
Sebzelerin yola dökülmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin sebzeleri toplamasının ardından normale döndü.
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