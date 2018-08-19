Erzurum'da sağanak ve dolu taşkına yol açtı

Erzurum Palandöken'de Refik Saydam Caddesi üzerindeki iş yerlerini, sağanak ve dolu sonucu su bastı.

Kafe ve restoranların yoğun bulunduğu cadde üzerinde oluşan su birikintisi sebebiyle vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı.

Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi nedeniyle trafiğe kapatılan caddedeki vatandaşlar, iş yerlerinin kapısına tahta parçaları yığarak içeri daha fazla suyun girmesini engellemeye çalıştı.

İş yerlerindeki müşteriler ıslanmamak için sandalyelerin üzerine çıkarken, çalışanlar da kovalarla içerideki suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de su birikintisini tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: AA