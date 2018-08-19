Gözaltındaki HDP’li başkanın cebinden not çıktı

Adıyaman’da Kömür beldesine bağlı Kaşköy’de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarda PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in cebinden, “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı bir not çıktığı iddia edildi.

Sorgusunda notun amacı ve nereden geldiği sorularının da yöneltildiği HDP’li Özdemir, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Özdemir’in adliyede işlemleri devam ediyor.

Kızı terör operasyonunda ölü ele geçirildi

Cebinde not çıktığı iddia edilen HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in kızı Suna Özdemir’in ise PKK’ya katıldığı 2011 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki yapılan operasyon sonucunda ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA