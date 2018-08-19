Bursa Nilüfer'de orman yangını

Bursa Nilüfer'e bağlı Hasanağa Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Bursa Nilüfer'de çıkan orman yangını Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Bursa Nilüfer'e bağlı Hasanağa Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kaynak: AA