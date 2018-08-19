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Bursa Nilüfer'de orman yangını

Bursa Nilüfer'de çıkan orman yangını Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

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Bursa Nilüferde orman yangını

Bursa Nilüfer'e bağlı Hasanağa Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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