Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 25.06.2026 09:48

Erzurum'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Talip Çalos idaresindeki otomobil, Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkiinde, aynı istikamette seyir halinde olan Serhat Başar yönetimindeki hafif ticari araç özellikli kamyonete arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışanlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos ile diğer 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Çalos'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

ETİKETLER
Erzurum Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İzmir'de iki belediyeye soruşturma: 24 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Petrol fiyatları, 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi
11:31
ASELSAN, süper iletken kuantum işlemci birimi geliştirecek
11:25
İletişim Başkanı Duran'dan Venezuela için "geçmiş olsun" mesajı
11:15
Bilim insanları, "pamuk şekerinden daha düşük yoğunluktaki en büyük iki ötegezegeni" keşfetti
11:30
Bakan Gürlek: 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık
11:13
EGO otobüsünün kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı
Çanakkale Boğazı'ndaki savaş batıklarını koruma altına alma çalışmaları başlatıldı
Çanakkale Boğazı'ndaki savaş batıklarını koruma altına alma çalışmaları başlatıldı
FOTO FOKUS
Venezuela'da art arda iki büyük deprem
Venezuela'da art arda iki büyük deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ