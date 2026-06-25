Erzurum'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Talip Çalos idaresindeki otomobil, Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkiinde, aynı istikamette seyir halinde olan Serhat Başar yönetimindeki hafif ticari araç özellikli kamyonete arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışanlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos ile diğer 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Çalos'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.