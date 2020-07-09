Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçede izinsiz yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, aralarında kanatlı hayvan kulübesi, garaj ve depoların da bulunduğu 50 kaçak yapı belirledi.

Çoğunluğu Ilıca Mahallesi'nde bulunan yapılar, Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince iş makinesi desteğinde yıkılıp hafriyatı kaldırıldı.

"İzinsiz yapılara asla müsaade etmeyeceğiz"

İlçenin görünümünü olumsuz etkileyen kaçak yapıların kaldırılması konusunda kararlı olduklarını belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Yaptığımız hizmetler kadar yaşadığımız bölgenin görünümüne de özen göstermek zorundayız. Hukuk dışı, izinsiz yapılara asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda yaptırımlarımız devam edecek. Hijyen koşullarına muhalefet eden baraka yapılarının önce uyarı, sonrasında cebren yıktırılması suretiyle ekiplerimiz çalışmaktadır" dedi.