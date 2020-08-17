Karayazı ilçesinin Çakmaközü köyünde aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında akşam saatlerinde çıkan kavgada silahla vurulan R.K, S.K. ve S.K öldü, R.Ö. de yaralandı.

6 kişi gözaltında

Köye sevk edilen edilen çok sayıda jandarma ekibince müdahale edilen kavgayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Taraflar arasında arazi ve hayvan otlatma meselesi gibi nedenlerden dolayı uzun süredir husumet bulunduğu kaydedildi.

Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.