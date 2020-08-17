Haber Giriş: Kaynak: AA
Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma meselesine dayalı husumet bulunan iki ailenin silahlı kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karayazı ilçesinin Çakmaközü köyünde aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında akşam saatlerinde çıkan kavgada silahla vurulan R.K, S.K. ve S.K öldü, R.Ö. de yaralandı.
6 kişi gözaltında
Köye sevk edilen edilen çok sayıda jandarma ekibince müdahale edilen kavgayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.
Taraflar arasında arazi ve hayvan otlatma meselesi gibi nedenlerden dolayı uzun süredir husumet bulunduğu kaydedildi.
Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.
Etiketler: Silahlı Kavga erzurum aile arası kavgaSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 00:40
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