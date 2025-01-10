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Türkiye
AA 10.01.2025 14:02

Erzurum'da bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen patlamada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

İlçenin Cami Kebir Mahallesi Nefi Sokak'taki 2 katlı müstakil bir evde, sobanın bulunduğu oturma odasında patlama meydana geldi.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan İsmail T. ve yeğenleri Hilal, Medine ve Semanur K. kardeşler Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Erzurum'da bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Yaralılardan İsmail T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu, çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.

Patlamanın, sobalı evdeki mutfak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Patlamadan saniyelerle kurtuldular

Patlama anı sokağı gören bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, olaydan kısa bir süre önce aile fertlerinin durumu fark edip hızlıca evden uzaklaşmaya çalıştığı ve kapı yakınındayken patlamanın meydana geldiği görülüyor.

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