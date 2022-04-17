Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum-Tekman kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum'da, heyelan nedeniyle kapanan Erzurum-Tekman kara yolunda ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.
Tekman-Erzurum kara yolunun yaklaşık 10. kilometresinde bulunan Taşkesen Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi.
İlçe ile kent merkezi arasındaki ulaşımın sağlandığı yolun kapanması nedeniyle yolda kalan araçlar, alternatif yola yönlendirildi.
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kapanan yolda temizlik çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Erzurum
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