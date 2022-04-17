Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de panelvan devrildi: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde panelvanın yol kenarına devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Balabanlı Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden 23 yaşındaki Fatih Günaydın yönetimindeki panelvan yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişiden 4'ü Tire Devlet Hastanesi'ne, sürücünün de aralarında bulunduğu 7'si ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:23
- 14:17
- 14:24
- 14:13
- 14:17
Sıradaki Haber
İş yerine dalan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz