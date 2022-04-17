Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 14:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İş yerine dalan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Mersin'de ATV türü motosikletiyle yoldan çıkıp bir iş yerine dalan sürücü, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binip yoluna devam etti.
Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, ATV türü motosikletiyle seyir halinde iken bir anda yoldan çıkarak kaldırımdaki bir iş yerine daldı.
Ayağa kalkıp yoluna devam etti
Kafeteryanın masa ve sandalyelerini devirerek ortalığı savaş alanına çeviren sürücü, çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yere yığıldı.
Kısa süre yerde kalan sürücü, daha sonra ayağa kalkıp aracına binerek hiçbir şey olmamış gibi önündeki masayı da motosikletiyle devirerek yoluna devam etti. Kazaya şahit olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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