Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, ATV türü motosikletiyle seyir halinde iken bir anda yoldan çıkarak kaldırımdaki bir iş yerine daldı.

Ayağa kalkıp yoluna devam etti

Kafeteryanın masa ve sandalyelerini devirerek ortalığı savaş alanına çeviren sürücü, çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yere yığıldı.

Kısa süre yerde kalan sürücü, daha sonra ayağa kalkıp aracına binerek hiçbir şey olmamış gibi önündeki masayı da motosikletiyle devirerek yoluna devam etti. Kazaya şahit olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.