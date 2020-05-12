Türkünün sözleri koronavirüsle mücadele için uyarlandı. Polis, ekip otolarının hoparlörlerinden yayınlayarak, "evde kal" çağrısı yaptı.

Komiser Yardımcısı Muhammed Yasin Elitok, koronavirüs ile mücadele sürecinde farkındalık oluşturmak amacıyla farklı bir yol denedi. "Hele dadaş hoş musan" türküsünün sözlerinden esinlenerek yöresel şiveyle türkü yazdı.

"Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var" sözlerinin yer aldığı türküyü Erzurumlu sanatçı Serdar Akçelik seslendirdi. Türkü devriye gezen ekip araçlarının hoparlörlerinden çalındı. Kent sakinleri de evlerinin balkonlarında Türk bayrakları sallayarak, alkışlayarak ve oynayarak eşlik etti. Türkünün sözleri ise şöyle:

"Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var

Gene gezip tozirsan vallah bunda var vebal

Boş kalsın çarşı pazar, vallah evde hayat var

Aman dadaş evde kal, sabret yakındır bahar

Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var

Hastanede doktor var, markette gardaşın var

Polis, bekçi, hemşire senin için nöbette

Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var."

Bandodan mahalle aralarında konser

Amasya'da ise, belediye evde kalan vatandaşlar için mahalle aralarında ramazan etkinlikleri düzenliyor. 156 yıllık belediye bando takımı, Hacılar Meydanı ve Şeyhcui Mahallesi'nde konser verdi.

Etkinliklerde, Hacivat-Karagöz ve Nasreddin Hoca gösterileri de vardı. Belediye konservatuvarı da üstü açık otobüs üzerinden konser verdi. Amasyalılar etkinlikleri balkon ve pencerelerden ilgiyle izledi. Belediye personeli de vatandaşlara şerbet, simit ve pamuk şekeri ikram etti.