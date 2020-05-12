Erzurum polisinden 'Hele dadaş evde kal' türküsü
Erzurum'da ''Hele dadaş hoş musan'' türküsü yeniden uyarlandı. Polis, "Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var" türküsünü ekip araçlarından çaldı. Amasya Belediyesi ise ramazan etkinliklerini mahalle aralarına taşıdı.
Türkünün sözleri koronavirüsle mücadele için uyarlandı. Polis, ekip otolarının hoparlörlerinden yayınlayarak, "evde kal" çağrısı yaptı.
Komiser Yardımcısı Muhammed Yasin Elitok, koronavirüs ile mücadele sürecinde farkındalık oluşturmak amacıyla farklı bir yol denedi. "Hele dadaş hoş musan" türküsünün sözlerinden esinlenerek yöresel şiveyle türkü yazdı.
"Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var" sözlerinin yer aldığı türküyü Erzurumlu sanatçı Serdar Akçelik seslendirdi. Türkü devriye gezen ekip araçlarının hoparlörlerinden çalındı. Kent sakinleri de evlerinin balkonlarında Türk bayrakları sallayarak, alkışlayarak ve oynayarak eşlik etti. Türkünün sözleri ise şöyle:
"Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Gene gezip tozirsan vallah bunda var vebal
Boş kalsın çarşı pazar, vallah evde hayat var
Aman dadaş evde kal, sabret yakındır bahar
Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Hastanede doktor var, markette gardaşın var
Polis, bekçi, hemşire senin için nöbette
Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var."
Bandodan mahalle aralarında konser
Amasya'da ise, belediye evde kalan vatandaşlar için mahalle aralarında ramazan etkinlikleri düzenliyor. 156 yıllık belediye bando takımı, Hacılar Meydanı ve Şeyhcui Mahallesi'nde konser verdi.
Etkinliklerde, Hacivat-Karagöz ve Nasreddin Hoca gösterileri de vardı. Belediye konservatuvarı da üstü açık otobüs üzerinden konser verdi. Amasyalılar etkinlikleri balkon ve pencerelerden ilgiyle izledi. Belediye personeli de vatandaşlara şerbet, simit ve pamuk şekeri ikram etti.