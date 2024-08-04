Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.08.2024 08:32

Erzurum-Artvin kara yoluna sel engeli

Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Artvin yolu, yoğun yağış ve sonrasında meydana gelen toprak kaymasından dolayı saatlerce trafiğe kapandı.

Erzurum-Artvin kara yoluna sel engeli
[Fotograf: İHA]

Gece saatlerinde Oltu ilçesinde başlayan sağanak sonrası gelen sel Artvin ve Oltu yönünde yol trafiğini 2,5 saat kapanmasına sebep oldu. Olur ilçesi Ormanağzı Köyü yakınlarında 3 farklı noktada yol trafiğe kapandı. Aynı saatlerde Olur ilçesi Coşkunlar Mahallesi ilerisinde Artvin istikametine giden yolda ulaşıma imkan vermedi. Oltu-Artvin yolunda yaşanan bu durum, araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.

Oltu Belediyesi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle karşılıklı çalışarak yolu tek şerit olarak açtı. Yüzlerce araç saatlerce kara yolunda bekledi.

Erzurum-Artvin kara yoluna sel engeli

Dolu, Ormanağzı, Taşlıköye ve Yeşilbağlar mahallelerinde bulunan tarım arazilerine zarar verdi. Yüzlerce dönüm ekili alan dolu nedeniyle büyük hasar gördü. Sel ve toprak kayması sonrası çalışmalar devam ediyor.

ETİKETLER
Artvin Erzurum Sel Heyelan
Sıradaki Haber
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:50
Mete Gazoz çeyrek finalde
10:39
YKS tercih süresi bugün doluyor
10:40
İran'da kum fırtınası:1362 kişi hastanelere başvurdu
10:28
KPSS maratonu bugün sona eriyor
10:09
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
09:51
Nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi
İsmail Haniye'nin son çağrısı Ankara'da karşılık buldu
İsmail Haniye'nin son çağrısı Ankara'da karşılık buldu
FOTO FOKUS
Gazze için tek yürek: Bir sabah gelecek kardan aydınlık
Gazze için tek yürek: Bir sabah gelecek kardan aydınlık
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ