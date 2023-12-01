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Türkiye
AA 01.12.2023 10:28

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk etkili

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk etkili

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentin kırsalında ise ekiplerin kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarını açma çalışması sürüyor.

Ardahan

Ardahan’da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinde soğuk havanın yanı sıra sis de etkisini gösterdi. Erken saatte yola çıkanlar buzlanma nedeniyle zorlandı.

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk etkili

Tunceli

Tunceli'de soğuk hava nedeniyle bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.

Kentte park halinde araçların camları buz tuttu, ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle bitkiler kırağı ile kaplandı, araç camları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniye örttü.

Sarıkamış ilçesinde de hava sıcaklığı sıfırın altına 7 dereceye düştü. Bina çatılarında doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar buz tuttu.

Araçların camlarının buzla kaplandığı ilçede, yollarda oluşan buz nedeniyle belediye ekibi tuzlama çalışması yaptı.

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Ardahan Erzurum Tunceli Kar Yağışı
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