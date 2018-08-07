Erzincan'dan ilk hac kafilesi uğurlandı

Bu yıl Erzincan'dan hacca gidecek ilk kafile için Erzincan Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlama töreninin açılışında Cami Kebir Camisi müezzin kayyımı Erdoğan Seren tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, törende yaptığı konuşmada kentten bu sene 164 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini söyledi.

Çıkılan yolculuğun herhangi bir seyahat olmadığına işaret eden Çetin, şunları kaydetti:

"Kutsala yolculuk yapma imkanı elde eden kardeşlerimiz bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Vahyin indiği ve duaların müstecab olduğu bu mekanlarda zamanı iyi değerlendirmeli. Hayatlarında temiz bir sayfa açıp Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için gayret göstermeliler. Dualarında ülkemizi, milletimizi, devletimizi ve ümmeti Muhammed'i unutmamalıyız."

Sevinç ve hüznün bir arada yaşandığı uğurlama törenine Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile müftülük personeli, hacı adaylarının yakınları da katıldı.

Kafile, törenin ardından vedalaşarak uçakla kutsal topraklara gitti.

Kaynak: AA