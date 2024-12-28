Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.12.2024 10:41

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi
[Fotograf: AA]

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.

ETİKETLER
Erzincan Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan tanker karşı şeride geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:05
Katil İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti
10:43
Narin Güran davasının ikinci duruşması devam ediyor
10:43
Baykar’ın İtalya çıkarması: Avrupa’nın kurtuluş reçetesi olabilir
10:23
Türkçe Kosova'da 'resmi kullanımda dil' oldu
10:10
Türk Dünyası'nın genç akademisyenleri Özbekistan'da buluşacak
10:52
Kontrolden çıkan tanker karşı şeride geçti
Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu
Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Başıboş köpeğin çocuğa saldırı anı kamerada
Başıboş köpeğin çocuğa saldırı anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ