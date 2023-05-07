Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Gürsel Altunay'ın kullandığı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas Karayolu Sakaltutan Geçidi'nde Halis S. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi, sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Gürsel Altunay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Halis S., Tunahan A. ve Mehmet S. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halis S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.