Deprem bölgesine dönen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, kendi araçlarıyla afet bölgesine dönmek isteyenler önce bulunduğu yerdeki Vali ve Kaymakamlarca oluşturulan noktalara başvuru yapacak.

Ardından gittikleri yerdeki müracaat noktalarına geldiklerini bildirerek yol masrafını alabilecek.

Afet bölgesinden dönüş yapmak isteyenler, tekrar yol masraf belgesi düzenleyip masraflarını alabilecek.

Biletini alanların bilet ücreti ödenecek

Otobüs, minibüs, hava yolu, demir yolu gibi toplu taşıma araçlarıyla da afet bölgesine ulaşım sağlanabilecek.

Otobüs biletini kendi alanlara, bilet ücretleri ödenecek.

Ödemeler, kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.