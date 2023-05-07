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Türkiye
TRT Haber 07.05.2023 01:35

Deprem bölgesine dönen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak

Deprem bölgesine geri dönmek isteyenler için kolaylık sağlandı. Afetzedelere gidiş ve dönüş için yol masrafları geri ödenecek.

Deprem bölgesine dönen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
[Temsili Fotoğraf: AA]

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, kendi araçlarıyla afet bölgesine dönmek isteyenler önce bulunduğu yerdeki Vali ve Kaymakamlarca oluşturulan noktalara başvuru yapacak.

Ardından gittikleri yerdeki müracaat noktalarına geldiklerini bildirerek yol masrafını alabilecek.

Afet bölgesinden dönüş yapmak isteyenler, tekrar yol masraf belgesi düzenleyip masraflarını alabilecek.

Biletini alanların bilet ücreti ödenecek

Otobüs, minibüs, hava yolu, demir yolu gibi toplu taşıma araçlarıyla da afet bölgesine ulaşım sağlanabilecek.

Otobüs biletini kendi alanlara, bilet ücretleri ödenecek.

Ödemeler, kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.

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Deprem AFAD
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