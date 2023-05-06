TCG Anadolu'ya yoğun ilgi sürüyor

İstanbul’da 140 binden fazla kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu, 3 gün önce geldiği İzmir Alsancak Limanı'nda da yoğun ilgi gördü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Polis ekipleri, limanın A kapısı önünde saatlerce bekleyen vatandaşları 20'şerli gruplar halinde içeri aldı.

"Ülkemizin savunma gücünün ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha görmüş olduk"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle yoğun trafiğin yaşandığı Alsancak bölgesinde limana ulaşmak için aracından inerek vatandaşlarla yürüdü.

Gemiyi ziyaret eden Kasapoğlu, yaptığı açıklamada TCG Anadolu'nun Türkiye'nin savunma gücünü gösterdiğini ve vatandaşları gururlandırdığını söyledi.

İzmirlilerin TCG Anadolu'ya gösterdiği ilgiye dikkat çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün TCG Anadolu'yu ziyaret etmek için yola çıktık ve bölgeye yaklaştığımızda trafik durmuştu. Bir an önce ulaşmak için araçtan inip İzmir Limanı'na doğru vatandaşlarımızla birlikte yürüdük. Milletimizi gururlandıran gemimizle, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü yakından gördük. Bu ziyaretimizde Türk Deniz Kuvvetleri'nin üstün teknolojik altyapısı, eğitimli personeli ve modern donanımı ile ülkemizin savunma gücünün ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha görmüş olduk."

Kasapoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her kademesinde görev yapan kahraman askerlere şükran borçlu olduklarını dile getirerek, "Ülkemizin her zaman güçlü bir savunma gücüne sahip olması, askerlerimizin fedakarlıkları, cesaretleri ve kararlılıkları sayesinde mümkün olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Vatanımızı korumak için bu gemiye ihtiyacımız var"

TCG Anadolu'yu görmek için Torbalı'dan geldiğini söyleyen Esra Verdi (24) "10.30'da geldim ve sabahtan beri heyecanla bekliyorum. Yaklaşık 5 saat oldu ama bu gurura değer" dedi.

Ailesi ve arkadaşları ile birlikte sabah saatlerinde liman kapısına geldiğini söyleyen Gökmen Alemdar "Büyük bir teveccüh var. Vatanımızı korumak için de bu gemiye ihtiyacımız var. Daha da geliştirmemiz lazım" diye konuştu.