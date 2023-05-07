Kaportacıda çıkan yangın 3 iş yerine daha sıçradı

Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Bölgesi'nde bir oto boya işletmesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki iki iş yerine sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Söz konusu 3 iş yeri ile iki minibüs ve bir otomobilin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.