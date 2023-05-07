Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.05.2023 05:45

Kaportacıda çıkan yangın 3 iş yerine daha sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında, 3 iş yeri ve 3 araç kullanılmaz hale geldi.

Kaportacıda çıkan yangın 3 iş yerine daha sıçradı
[Fotograf: DHA]

Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Bölgesi'nde bir oto boya işletmesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki iki iş yerine sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Söz konusu 3 iş yeri ile iki minibüs ve bir otomobilin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ETİKETLER
Bursa Yangın
Sıradaki Haber
Kağıthane'de hurda deposu alev alev yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:19
ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
04:04
TBMM Başkanı Şentop İstanbul'da 'Hıdırellez Şenliği'ne katıldı
03:36
Kanada'nın Alberta eyaletinde orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edildi
03:01
Kağıthane'de hurda deposu alev alev yandı
02:52
TRT'nin dijital platformu 'Tabii' yayın hayatına başladı
01:40
Deprem bölgesine dönen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
Londra'nın sembol yapıları Kral Charles'ın taç giyme töreni ardından ışıklandırıldı
Londra'nın sembol yapıları Kral Charles'ın taç giyme töreni ardından ışıklandırıldı
FOTO FOKUS
İnşaat çalışması sırasında zemin çöktü: 3 yaralı
İnşaat çalışması sırasında zemin çöktü: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ