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Türkiye
DHA 14.02.2024 23:19

Erzincan'da kayıp işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor

Erzincan İliç'te altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi bulmak için çalışmalar devam ediyor. Bin 708 kişiyle arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler bölgede tek sıra halinde sondalama yöntemini kullanıyor.

Erzincan'da kayıp işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor
[Fotograf: DHA]

Erzincan'daki enkaz altında bulunan 9 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında AFAD ekipleri tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla ‘sondalama’ yöntemi kullanarak toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor.

Erzincan'da kayıp işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor

Havanın kararmasının ardından bölgeye yerleştirilen 40 aydınlatma kulesiyle toprak kaymasının olduğu saha yeniden aydınlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kriz masasındaki koordinasyon toplantısının devam ettiği ve arama kurtarma çalışmalarının ara verilmeden süreceği öğrenildi.

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