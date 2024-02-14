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Türkiye
AA 14.02.2024 22:53

Aydın'da 6 araç kazaya karıştı: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 6 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'da 6 araç kazaya karıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Aydın-Çine Yolu Menderes Köprüsü üzerinde, S.K.  idaresindeki kamyondan yola limon posası döküldü.

Kayganlaşan yolda, biri halk otobüsü olmak üzere, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü S.K'yi gözaltına aldı.

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