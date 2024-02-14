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Türkiye
AA 14.02.2024 22:34

Şanlıurfa'da kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara

Şanlıurfa'da sağanak, yer yer su baskınlarına neden oldu. Şanlıurfa'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle Haliliye ve Eyyübiye ilçesindeki bazı mahallelerde olumsuzluklar yaşandı. Kırsal mahallelerde eğitime 15 Şubat Perşembe günü ara verildi.

Şanlıurfa'da kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara
[Fotograf: AA]

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle Çoban Deresi'nin taşması sonucu Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Çoban Deresi'nde taşkın oluştu. Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa çıkışı ve Viranşehir ilçe çıkışında önlem alan güvenlik güçleri, söz konusu yolu kullanmak isteyen araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi.

Şanlıurfa'da kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da "Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 20-66. kilometreleri arası, aşırı yağış nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Siverek Kaymakamlığı ise yoğun yağış nedeniyle Siverek-Viranşehir kara yolunun da geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bugün etkili olan sağanak nedeniyle il genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 15 Şubat Perşembe günü için ara verildiğini bildirdi.

Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır." ifadesini kullandı.

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