Hafif Sağanak Yağışlı 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.02.2024 20:39

Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Botu "TCSG-28" ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Lastik bot içindeki Afganistan ve İran uyruklu 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler aynı bölgedeki diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 13'ü çocuk toplam 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

"KB-20" botu ekipleri de Ayvacık açıklarındaki hareketli lastik botta Afganistan uyruklu 15'i çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan 98 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ETİKETLER
Çanakkale Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Antalya'daki şiddetli yağışlarda 3 bin 862 binada su baskını yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:21
ABD Temsilciler Meclisi'nden "ulusal güvenlik tehdidi" açıklaması
21:13
Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık
21:12
Hindistan'da bilim insanları bir kurbağanın bacağında filizlenen mantar keşfetti
21:10
Kocaeli'de dökümhanede patlama: 3 işçi yaralandı
21:09
Ürdün, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a 2 uçak tıbbi yardım gönderdi
21:07
Afrika Birliği lideri, İsrail'in saldırganlığını sert sözlerle eleştirdi
Afrodisias Antik Kenti'nin ziyaretçi rekorları kırması hedefleniyor
Afrodisias Antik Kenti'nin ziyaretçi rekorları kırması hedefleniyor
FOTO FOKUS
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ