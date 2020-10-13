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Erzincan'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Necmettin Karataş'ın kullandığı hafif ticari araç, Erzincan-Çağlayan karayolundaki Soğukoluk köyü yakınlarında yol kenarındaki araziye devrildi.
Kazada yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan 4 kişi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: erzincan Necmettin KarataşSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 16:10
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