Yurtbaşı beldesinde besici S.A'nın 15 koyun kayboldu. Köy sakinlerinin yaptığı aramada, hayvanlar bulunamayınca durum Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Ekipler, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı çalışma yaptı.

Koyunların son bulunduğu bölgede drone desteğiyle 6 saatlik çalışma yapan ekipler, hayvanları 9 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.