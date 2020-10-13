Burdur'da bir sürücü, tren yolunun olduğu hemzemin geçitte bariyerlerin altına aracını bırakarak pazara gitti. Bariyerin kapanmadığını fark eden görevliler çevrede tedbir aldı.

Demir yolu bakım aracı raylarda otomobil sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Aracın sahibi ise o sırada pazarda alışveriş yapıyordu.

Demir yolu çalışanları sürücüyü bulamayınca polisten yardım istedi. Ekipler otomobil sürücüsüne telefonundan ulaştı, otomobili bulunduğu yerden kaldırmasını söyledi.

Elinde pazar arabası ile gelen sürücü otomobilini bariyerin altından çekti. Bariyerlerin kapanmasının ardından demir yolu bakım aracı da sorunsuz olarak geçerek yoluna devam etti, kavşaktaki trafik de normale döndü.