Hatay'ın Belen ilçesinde cuma günü çıkan ve İskenderun Arsuz ilçelerinde de yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangın ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangın ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest bırakılmıştı.

Sorgusu tamamlanan 2 kişi tutuklandı.

Bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelin müdahalesiyle yangın 33 saatte kontrol altına alınmıştı.