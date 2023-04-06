Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.04.2023 12:12

Erzincan’da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu

Erzincan’da kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü son yağışlarla gülmeye başladı.

Erzincan’da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu
[Fotograf: İHA]

Çağlayan Beldesinde çiftçiler kuraklık endişesi yaşarken, son yağışlarla birlikte ekim işine daha çok ağırlık verildi. Çiftçi Muharrem Doğan, nisan yağmurlarıyla birlikte rekolteyi yükseltebileceklerini ifade etti.

Bu yıl kış mevsiminin bölgede sıcak ve yağışsız geçtiğini söyleyen Doğan, “Nisan yağmurlarının yağmasını bekliyoruz. Çok şükür mart ayında bölgede yağışlar iyi gitti. Ekilen tüm ekinlerin çimlemesi şu sıralar çok iyi durumdadır” dedi.

"Böyle devam ederse inşallah bölgedeki hasadımız kurtulur"

Tam da üst gübre atım döneminde yeterli derecede yağış geldiğini söyleyen Doğan, “Türkiye’nin her yerine buradaki kaliteli buğdayı, arpayı, ayçiçeğini göndereceğiz. Allah, bize nisan ayında istediğimiz yağışı verdi. Ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Nisan yağmurları böyle devam ederse inşallah bölgedeki hasadımız kurtulur” diye konuştu.

Özellikle nisan yağmurlarını beklediklerini ifade eden çiftçi Hasan Kop ise şunları söyledi:

“Şimdiki yağışlar normal. Şu anki gibi devam ederse, rekolte yüksek olur. Buğday ve arpanın can damarı olan yağmur yağmasa kurak arazilerdeki ekinler heba olur. Allah’a şükürler olsun şu an öyle bir sorunumuz yok. Allah, nisanın sonuna kadar da bize yardım ederse inşallah verimimizi alacağız” 

ETİKETLER
Erzincan Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu: 60 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:02
Netanyahu Gazze'ye düzenlenen saldırı sırasında açıklama yaptı
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:49
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ