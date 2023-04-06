Erzincan’da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu

Çağlayan Beldesinde çiftçiler kuraklık endişesi yaşarken, son yağışlarla birlikte ekim işine daha çok ağırlık verildi. Çiftçi Muharrem Doğan, nisan yağmurlarıyla birlikte rekolteyi yükseltebileceklerini ifade etti.

Bu yıl kış mevsiminin bölgede sıcak ve yağışsız geçtiğini söyleyen Doğan, “Nisan yağmurlarının yağmasını bekliyoruz. Çok şükür mart ayında bölgede yağışlar iyi gitti. Ekilen tüm ekinlerin çimlemesi şu sıralar çok iyi durumdadır” dedi.

"Böyle devam ederse inşallah bölgedeki hasadımız kurtulur"

Tam da üst gübre atım döneminde yeterli derecede yağış geldiğini söyleyen Doğan, “Türkiye’nin her yerine buradaki kaliteli buğdayı, arpayı, ayçiçeğini göndereceğiz. Allah, bize nisan ayında istediğimiz yağışı verdi. Ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Nisan yağmurları böyle devam ederse inşallah bölgedeki hasadımız kurtulur” diye konuştu.

Özellikle nisan yağmurlarını beklediklerini ifade eden çiftçi Hasan Kop ise şunları söyledi:

“Şimdiki yağışlar normal. Şu anki gibi devam ederse, rekolte yüksek olur. Buğday ve arpanın can damarı olan yağmur yağmasa kurak arazilerdeki ekinler heba olur. Allah’a şükürler olsun şu an öyle bir sorunumuz yok. Allah, nisanın sonuna kadar da bize yardım ederse inşallah verimimizi alacağız”