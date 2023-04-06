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Türkiye
AA 06.04.2023 12:11

Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu: 60 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu: 60 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]

Mersin'de Jandarma Komutanlığı ekiplerince "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma komando timlerinin de bulunduğu 138 ekip, Erdemli, Silifke, Tarsus, Mut, Çamlıyayla, Toroslar, Anamur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen 61 adreste 8 narkotik köpeği kullanarak arama yaptı.

Bu adreslerde 35 kilo 818 gram uyuşturucu, 2 bin 300 adet sentetik hap, 305 kök kenevir ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 60 zanlının jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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