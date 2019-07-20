Erzincan'da askere gidecek gençler için uğurlama töreni sonrası yemek ikramında bulunuldu.
Yemekleri yiyen davetlilerde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetlerinin ortaya çıkması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Rahatsızlanan 20'si çocuk 45 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların durumları iyi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde de katıldıkları mevlitte ikram edilen yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 83 kişi hastaneye sevk edildi. Rahatsızlananların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaynak: TRT Haber