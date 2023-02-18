Emniyet'in bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA vasıtasıyla 2 kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi.

Enkaz üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koyduğu belirlendi.

İHA ile izlenen şüpheliler, ilgili birimler tarafından yakalandı.

Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.