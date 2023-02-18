Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi
[Fotograf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan hırsızlık yaptıkları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı ile tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Emniyet'in bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA vasıtasıyla 2 kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi.
Enkaz üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koyduğu belirlendi.
İHA ile izlenen şüpheliler, ilgili birimler tarafından yakalandı.
Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.
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