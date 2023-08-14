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Türkiye
İHA 14.08.2023 09:19

Enkaz kentte 45 dereceyi bulan Basra sıcağında zorlu yıkım

Depremin vurduğu Hatay’da 45 dereceyi bulan Basra sıcağında ekiplerin zorlu yıkım mesaisi, Hatay’ı yeniden inşa etmek için devam ediyor.

Enkaz kentte 45 dereceyi bulan Basra sıcağında zorlu yıkım
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Antakya ilçesinde de ekipler, 45 dereceyi bulan Basra sıcağında hasarlı binaları yıkmaya ve enkazları kaldırmaya devam ediyor. Sıcak havanın yanına bir de toz eklenince yıkım ekibi, zor anlar yaşıyor.

İş makinesinde çalışanlar soğuk su içerek serinlerken, sahada çalışan personel güneşten yanmamak için uzun kollu elbiseler giyerek çalışmalarını sürdürüyor.

“Hava çok sıcak, makine daha da sıcak”

İş makinesi operatörü Hasan Azarer, çalışma esnasında hissedilir hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğunu söyleyerek, “Hava çok sıcak, makine daha da sıcak. Dışarıda 35 dereceyse makine 45 - 50 derece. Bu zorlu şartlarda Hatay’ı tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Sıcak hava bizi bayağı zorluyor ama yine de değer. Soğuk su içiyoruz, içeride klimanın üflediği yere sularımızı koyuyoruz” dedi.

“Zorlu koşullar altında çalışıyoruz”

Zorlu koşullar altında yıkım çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Hüseyin Yeter, “Şu an Antakya, Ekinci Mahallesi'ndeyiz. Burası 1. bölge, yıkım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hava şu an 40 derecenin üzerinde ve bayağı sıcak. Zorlu koşullar altında çalışıyoruz. Hatay’ı yeniden inşa etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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