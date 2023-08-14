Ayasofya'nın her noktasına detaylı bakım ve onarım yapılıyor

Kurşun örtüsü; yağmur, kar gibi doğal etkenlerden 1500 yıldır özenle korunuyor.

Taş cepheleri, özel sıvalarla onarılıyor.

Sürekli koruma altında olan Ayasofya Camii'nde kapsamlı bir restorasyon yapılıyor.

"Hala araştırılacak ve öğrenilecek şeyler var"

Ayasofya’da restorasyon çalışması, bilim kurulundaki uzman ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Çünkü tarihe meydan okuyan mabette hala sürprizlerle karşılaşılabiliyor.

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, çalışmalar sırasında yeni bilgilere ulaşıldığını şu ifadelerle paylaştı:

“Sıvalı kısım kaldırılınca, yıkılmış olan tonozun izini gördük. Daha önce bunu bilmiyorduk. 3 tane kemer var, altında sütunlar var. Başka pencereler açılmış. O pencereler 19. Yüzyılda açılmış. Diğer sütun kemerleri Orta Çağ'a ait. Yani bütün bu tarihçeyi de sıvayı söktüğünüz zaman görüyorsunuz. Dolayısıyla hala araştırılacak ve öğrenilecek şeyler var."

Kadim formüllerle restorasyon

Restorasyon her ne kadar modern teknoloji kullanılarak yapılsa da kadim formüller unutulmuyor.

Ahunbay, “Buradaki duvar onarımlarında Horasan harcı kullanıyoruz. Çünkü tuğlaların arasında Romalıların Roma yapılarında kullandığı bir karışım var. Tuğla kırığı, kireç ve pusalan karışımı çok dayanıklı bir harç. O harcı bugün tekrar oluşturarak yapılan onarımlarda kullanmaya gayret ediyoruz” dedi.

Ayasofya Camii, restorasyon sürerken ibadete ve ziyarete açık olacak.

Kamera: Cenk Şenoğlu