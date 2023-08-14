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Türkiye
AA 14.08.2023 08:23

İzmir'de refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ağır yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobilde yangın çıktı. Otomobilde bulunan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan yaralıların vücudunda yanıklar olduğu belirtildi.

İzmir'de refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ağır yaralı

Otomobil, Bornova istikametinde seyrederken, Aydınlar Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan ve refüjde asılı kalan araç alev aldı. Kazayı gören çevredeki sürücüler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Kapının açılmaması üzerine vatandaşlar aracın camını kırarak içeride sıkışan Gözdenur A. ile Batuhan S'yi otomobilden çıkardı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunuyor

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın söndürülürken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların vücutlarında yanıklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yanan otomobilin dün akşam saatlerinde Gözdenur A. tarafından kiralandığı öğrenildi.

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