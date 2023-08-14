İzmir'de refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ağır yaralı

Otomobil, Bornova istikametinde seyrederken, Aydınlar Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle takla atan ve refüjde asılı kalan araç alev aldı. Kazayı gören çevredeki sürücüler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.
Kapının açılmaması üzerine vatandaşlar aracın camını kırarak içeride sıkışan Gözdenur A. ile Batuhan S'yi otomobilden çıkardı.
Yaralıların hayati tehlikeleri bulunuyor
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın söndürülürken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların vücutlarında yanıklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan yanan otomobilin dün akşam saatlerinde Gözdenur A. tarafından kiralandığı öğrenildi.