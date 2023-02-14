Fatma Kurt, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında eşi ve 3 çocuğuyla birlikte enkaz altında kaldı.

Kurt ve ailesi o esnada bir video çekti. Sevdiklerine seslendiler, borç aldıkları kişilerden helallik istediler.

Fatma Kurt, eşi ve 2 çocuğu 10 saat sonra enkazdan kurtarıldı ancak 12 yaşındaki oğulları hayatını kaybetti. Kurt, o anları TRT Haber'e anlattı.

"Kul hakkıyla gidersem hesabını nasıl öderim diye düşündüm hep"

Hiç ses gelmediğini, tüm ümidini kaybettiğini ve öleceğini düşündüğünü söyleyen Kurt, "O anda videooyu çektik. Kendi borçlarım için helallik istedim. Dile getirdiğim 2 bin 500 lira ise yetim çocukların hakkıydı. Gücüm yettiğince yardım topluyordum. O para bendeydi. Enkaz altındaki ilk andan itibaren aklımda onlar vardı. Bunun hesabını nasıl vereceğimi düşündüm. Kul hakkıyla gidersem hesabını nasıl öderim diye düşündüm hep" dedi.

"Ölünce kaybolmasın diye çocuğumuzun üstüne sakladık telefonu"

Kul hakkıyla ölmemek için video çektiğini dile getiren Kurt, videoyu kendinin yaymadığını belirtti:

"Enkaz altındayken tüm sevdiklerimize mesaj yazdık. ‘Çocuk odasındayız bizi kurtarın’ dedik. Sonra videoyu da gönderdik. Telefon çekmiyordu. Olur da çekerse diye yolladık. Belki kurtarılırız dedik. Ölünce kaybolmasın diye çocuğumuzun üstüne sakladık telefonu. Biz enkazdan çıkınca video arkadaşlara iletilmiş. Onlar da hala enkaz altında olduğumuzu düşünüp videoyu yaymışlar. Video bu şekilde yayıldı yoksa ben paylaşmadım."

Arayıp destek olan herkese teşekkür ettiğini belirten Kurt, "Beni köylüm kurtardı, onları arkamda bırakıp gidemem" diyerek köyünde kalacağını söyledi.

Haber: Sena Kaya