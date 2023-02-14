"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalar hakkında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan da 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı.