Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinde yıkılan binalara soruşturma: 14 tutuklu
[Temsili fotoğraf: AA]
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalar hakkında soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan da 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı.
Etiketler: Deprem
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