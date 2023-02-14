Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB, deprem bölgesindeki yemek hizmet noktalarını paylaştı
[Fotograf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen illerde oluşturduğu yemek hizmet noktalarının konumlarını internetten paylaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre Bakanlık, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde depremin ilk gününden itibaren yemek hizmet noktaları oluşturmaya başlamıştı.
Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için bu hizmet noktalarının konumları "dhgm.meb.gov.tr/meb_mutfak" internet adresinden öğrenilebilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Deprem
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