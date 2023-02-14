THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre şirketin Ocak 2022 döneminde 3,9 milyon olan toplam yolcu sayısı 2023 yılının aynı döneminde yüzde 56 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak 2022 döneminde 1,3 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde 2,3 milyona yükseldi. Yolcu doluluk oranı Ocak 2023 döneminde yüzde 80,7 olduğu aktarıldı.

Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 80,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 82,3 olduğu kaydedildi.

"Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2022 döneminde 13 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 39 artarak 18,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2022 döneminde 120,3 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde 118,9 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2023 Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 393 olmuştur.''