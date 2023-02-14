Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da depremin yaraları sarılıyor.

Evi yıkılan veya hasar gören afetzedeler, çevre illerdeki KYK yurtlarında misafir ediliyor.

Yurtlarda barınma, yemek, kıyafet ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik destek de veriliyor. Depremzede çocuklar için oyun alanı oluşturululuyor.

"Adeta küçük kıyameti yaşadık"

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden Nevşehir'deki yurda giden Mustafa Arslan "Orada her iki depremi de yaşadım. 2-3 gün araçların içerisinde kaldık. Daha sonra kendi imkanlarımızla Nevşehir’e gelerek KYK yurtlarına yerleştik. Nevşehir halkı bize her türlü ilgi ve alakayı gösterdi. Bu hizmetten mahcup bile oluyoruz. Milletimiz necip bir millet, Nevşehir halkı da bu konuda elinden gelenin fazlasını yaptı" sözlerini kullandı.

Depremzede Hakan Özkesen ise "Adeta küçük kıyameti yaşadık. 54 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Halen depremler devam ediyor. Kendimizi Elazığ’a attık. Yurt çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizi baki kılsın" diye konuştu.