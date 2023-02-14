Kentteki bir özel hastanede görevli hemşireler, 6 Şubat'ta saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında kendilerinden önce kuvözlerdeki bebekleri korumaya almak için hareket etti.

Yenidoğan yoğun bakım bölümünün güvenlik kamerasına yansıyan olayda, depremin başlamasıyla hemşireler kuvözlere yöneliyor.

Hemşireler, bebeklerin zarar görmemesi için kuvözleri tutup depremin sona ermesini bekliyor.

Gaziantep'te de hemşirelerin bebek hassasiyeti kameraya yansımıştı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntı şiddeti Gaziantep'teki güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ndeki bebeklerin kuvözlerinin bulunduğu yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, saat 04.17'de başlayan depremle beraber ünitedeki kuvözlerin sallanması, bölgeye gelen 2 hemşirenin ise yaşadığı kısa süreli paniğin ardından kuvözleri tutmaya çalışması yer aldı.