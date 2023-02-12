Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntı şiddeti Gaziantep'teki güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ndeki bebeklerin kuvözlerinin bulunduğu yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, saat 04.17'de başlayan depremle beraber ünitedeki kuvözlerin sallanması, bölgeye gelen 2 hemşirenin ise yaşadığı kısa süreli paniğin ardından kuvözleri tutmaya çalışması yer aldı.

Gaziantep’te 2 sağlık çalışanı deprem anında kaçmak yerine yeni doğan bebeklerin olduğu kuvözlere sarıldılar.

Hemşire Gazel Çalışkan o anları @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/x9quv2ED4E — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2023

"Tek korkumuz onlara bir şey olmasıydı"

Canlarını hiçe sayarak bebeklerin yardımına koşan hemşirelerden Gazel Çalışkan o anları TRT Haber'e anlattı.

Bebekler için çok korktuklarını ifade eden Çalışkan şöyle konuştu:

"O gün 7 bebek vardı. En büyük şansımız hasta sayısının az olması ve durumlarının stabil olmasıydı. O yüzden tahliye etmesi çok daha rahat oldu. İlk başta idrak edemedik. Büyük bir ses ve ardından titreme oldu. Titremenin ardından şiddetlendi. Bir şeylerin ters gittiğini anlayınca arkadaşıma seslendim.

İçeriye girince kuvözler çok fazla sallanıyordu. Herhangi birine bir şey olacak korkusuyla tutabileceklerimizi tuttuk. O anların şokuyla ne yaptığımızı ancak videolarda görünce anlayabildik. Tek korkumuz onlara bir şey olmasıydı. Sonuçta biz çıkabiliriz ama onlar bize bakıyor.

"Biz kendimizi kurtarabiliriz ama onlar kendilerini kurtaramaz"

Kuvöz kapaklarımız kapalı ama o kadar şiddetli bir sallantıydı ki kuvözler çok fena sallanıyordu. Herhangi bir şey olabilir ya da kuvöz devrilebilir, tavan çökerse içine kalabilir korkusu vardı. O yüzden tutmaya çalıştık bebekleri.

Ne kendi canım ne de ailem aklıma gelmedi. Sadece onlar bizim elimizin altındaydı. Sorumlulukları bizde. Biz kendimizi kurtarabiliriz ama onlar kendilerini kurtaramaz. Sarsıntı bittikten sonra bütün bebekleri bir araya getirerek ambulansa taşıdık. Çünkü o an için en güvenli yer orasıydı. Sonrasında ailelerle görüşerek taburcu ettik."